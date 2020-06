- Journey to The Savage Planet et Indivisible sont sur Nintendo Switch

Publié le Lundi 29 juin 2020 à 11:45:00 par Cedric Gasperini

Petits jeux sympas

505 Games vient de sortir deux titres de son catalogue sur Nintendo Switch en boutique. Il s'agit de Journey to The Savage Planet et Indivisible.Déjà disponibles sur l'eShop, puisqu'ils sont parus durant le confinement, ils ont désormais droit à une belle boiboite.Pour rappel, Journey to the Savage Planet est un jeu d'aventure en vue subjective qui se déroule dans un monde extra-terrestre "lumineux et coloré, rempli d’étranges et merveilleuses créatures". Explorateur pour une société de découvertes de nouvelles planètes, vous êtes parachuté dans ce monde et deveez en découvrir les secrets, afin de savoir s'il faut la répertorier comme planète habitable.Quant à Indivisible, il s'agit d'un RPG action en temps réel à l'ambiance manga, dans lequel vous jouez la jeune Anya, qui se découvre le pouvoir d'absorber certains individus et de les réinvoquer pour qu'ils l'aident lors de ses combats. Alors que son village est attaqué et que le monde est plongé en plein chaos, elle va devenir le dernier espoir de l'humanité.