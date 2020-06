Death Come True : le film interactif japonais est désormais disponible

Publié le Lundi 29 juin 2020 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

Passionnant ?

Développé par le studio IzanagiGames, avec au scénario Kazutaka Kodaka, le créateur de la série des Danganronpa, Death Come True raconte l'histoire d'un homme amnésique qui se réveille dans une chambre d'hôtel à New York, avec une femme ligotée à côté de lui. Il est recherché par la Police pour le meurtre de plusieurs personnes...Ce jeu d'aventure est une sorte de film interactif, qui vient de sortir sur iOS, Android et Nintendo Switch. Une sortie sur PS4 est envisagée pour plus tard.Chaque choix aura une incidence sur le déroulement du scénario...Le jeu est sous-titré en français. On est sur le test.