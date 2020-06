Seven Doors : un puzzle Game sur Steam

Publié le Lundi 29 juin 2020 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Avec de jolies ambiances

Indigo Studios, un développeur indépendant, vient de sortir Seven Doors, un jeu de puzzles sur Steam. Des énigmes à résoudre, des atmosphères étranges et variées selon les décors...Vous avez 7 énigmes globales à résoudre. Un jeu qui vous demandera entre 2 et 3 heures pour être terminé, tout simplement, mais qui mettra votre intelligence à rude épreuve.Et ça ne coûte que 6 € (il y a -30% de réduction jusqu'au 3 juillet).