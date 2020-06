Publié le Samedi 27 juin 2020 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Nous avons les moyens de vous faire parler

A quoi jouez-vous ce week-end ?

Les vacances arrivent et on va tous avoir l'air cons avec nos masques sur la plage. Autant, donc, rester bien au sec chez soi et se taper quelques jeux vidéo.Notre question revient donc une nouvelle fois cette semaine, histoire de savoir à quoi vous jouez actuellement, si vous avez trouvé votre bonheur, si vous avez fini The Last of Us Part II et ce que vous en avez pensé, si vous n'avez pas été trop triste qu'Ellie soit tuée à la fin et tout et tout...Bref,