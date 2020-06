- Anno History Collection est disponible

Publié le Vendredi 26 juin 2020 à 11:45:00 par Cedric Gasperini

4 jeux pour le prix d'un

Ubisoft vient de sortir son Anno History Collection sur PC. Pour rappel, il s'agit d'une compilation de 4 jeux de la série Anno, ainsi que leurs DLC.Pour 39,99 € via l'Uplay Store, vous aurez droit à Anno 1602 et son extension Nouvelles Îles, Nouvelle Aventure ; Anno 1503 et son extension Trésors, Monstres & Pirates ; Anno 1701 et son extension La Malédiction du Dragon et Anno 1404 et son extension Venise.Les jeux ont été retravaillés : graphismes 4K, mise à jour pour le multijoueur, compatibilité des sauvegardes des jeux d'origine, mode plein écran ou multi-écran, contenus bonus (musiques, fonds d'écrans...)...Bref, y'a plus qu'à.