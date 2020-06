- Cyberpunk 2077 : Une nouvelle vidéo

Publié le Vendredi 26 juin 2020 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Très très hâte

Pour une fois, CD Projekt nous donne des nouvelles de son Cyberpunk 2077 non pas pour nous annoncer qu'il est une nouvelle fois repoussé, mais pour dévoiler une nouvelle bande-annonce.Il n'y a pas grand-chose à rajouter.C'est l'un des jeux que nous attendons le plus cette année, si ce n'est LE jeu que l'on attend le plus. En tout cas, l'un des plus prometteurs, pour ce que nous en avons vu.Rendez-vous le 19 novembre sur PC, PS4 et Xbox One, mais aussi sur PS5 et Xbox Series X lorsque les consoles seront disponibles.