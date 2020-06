- Biomutant redonne de ses nouvelles deux ans après

Publié le Vendredi 26 juin 2020 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Moi aussi j'aime remplacer les membres des animaux

Annoncé en août 2017, perdu de vue depuis si ce n'est une vidéo en décembre 2018, Biomutant redonne de ses nouvelles... le jeu est donc toujours d'actualité. C'est THQ Nordic qui l'édite et Experiment 101 qui le développe. Ce mélange de jeu de rôle et de jeu d'action se déroule dans un univers post-apocalyptique, ouvert, et présenté comme une "fable de Kung-Fu".Vous dirigerez des animaux anthropomorphes que vous pourrez pucer à l'aide d'implants cybernétiques, dans le but d'augmenter leur puissance. Vous pourrez même remplacer certains de leurs membres pour qu'ils soient plus forts, plus résistants, plus mortels.Sortie prévue en... euh... cette année ?