(TEST) Alwa's Legacy (PC, Nintendo Switch)

Publié le Jeudi 25 juin 2020 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

J'espère que vous aimez mourir...

On est comme on est. Moi, par exemple, j'aime bien faire mourir les petites filles. Mais comme le juge m'a interdit d'en approcher une à moins de 50 mètres, l'équipe a décidé que ce serait plus prudent de ne pas me faire tester Alwa's Legacy. Un jeu avec une petite fille. Qui meurt souvent.C'est donc Riwan qui s'est mis aux commandes.Ce n'était pas une bonne idée non plus. Grand sensible, il a passé son temps à mourir... et donc à pleurer.Entre deux sanglots, il nous a quand même écrit un test.