- Immortal Realms : Vampire Wars vous met les crocs

Publié le Jeudi 25 juin 2020 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Guerre du sang







Toujours prévu pour le 28 août sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch, Immortal Realms : Vampire Wars est un jeu développé par le studio Palindrome Interactive et édité par Kalypso Media.Il vous entraîne en pleine guerre entre les humains et les vampires. Trois clans de vampires sont représentés : Dracul, Moroia et Nosfernus.Une nouvelle vidéo présentant, via un carnet de développeurs, le gameplay du jeu, a été publiée. Vous y découvrirez les aptittudes de chaque clan ainsi que les structures et unités disponibles.Le jeu proposera 12 missions dans 4 environnements différents, à travers les points de vue de quatre seigneurs vampires ayant chacun leur but propre, des pouvoirs vampiriques à utiliser, le tout dans un jeu de stratégie et tactique.Outre la campagne scénarisée, un mode bac à sable et un mode Escarmouche seront également de la partie.On vous colle aussi la vidéo Twitch du live réalisé hier.