Publié le Jeudi 25 juin 2020 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Gratuit et en coop

The Pokémon Company a annoncé la sortie de Pokémon Unite, un nouveau jeu multijoueur sur Nintendo Switch et mobiles. Proposé gratuitement, il permettra de s'affronter entre joueurs par équipe de 5.Les joueurs devront coopérer pour attraper des Pokémon, les faire progresser et évoluer, et pour combattre les autres équipes.Le jeu introduit un nouveau système de combat, plus stratégique.La date de sortie n'a pas été révélée pour le moment.