(TEST) Jump King (PS4, Xbox One)

Publié le Mercredi 24 juin 2020 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Bonne surprise

Vincent et moi partageons la même idée de notre paternité : celle d'enfermer nos filles dans une tour, pour éviter qu'un petit con en armure vienne la niquer pendant son sommeil.Dans Jump King, le petit con en armure, c'est vous. Et vous voulez justement aller au plus haut pour niquer la princesse.Un bon entraînement pour savoir quels pièges rajouter, que Vincent a testé.