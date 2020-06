- Bob l'éponge : le nouveau jeu vidéo est disponible

Publié le Mercredi 24 juin 2020 à 10:50:00 par Cedric Gasperini

A quand une édition ''Gratounette'' ?

Le remake de Bob L’Éponge : Bataille pour Bikini Bottom sorti en 2003 est désormais disponible. Le jeu est sorti sur C, PS4, Xbox One et Nintendo Switch.Notez que les éditions spéciales, avec des figurines, et coûtant entre 150 et 300 €, sont toujours disponibles...Dans ce jeu d'action-plateformes en 3D, vous allez incarner Bob, Patrick ou Sandy et défendre votre ville contre une invasion de robots. Le jeu propose aussi un mode multijoueur.