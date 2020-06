Hardspace: Shipbreaker vous file des conseils

Publié le Mercredi 24 juin 2020 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Dans l'espace, personne ne vous entend faire n'importe quoi

Sorti en accès anticipé il y a environ une semaine, Hardspace: Shipbreaker est un jeu qui vous transforme en ferrailleur de l'espace, à découper des vaisseaux laissés à l'abandon. Pour ce faire, vous aurez accès à des outils "dernier cri en matière de technologie", dixit les développeurs. Traduit, ça veut dire "des outils qui n'existent pas mais qui sont trop cool et s'ils pouvaient exister, on ferait plein de conneries avec".En attendant, une nouvelle vidéo a été publiée, histoire de donner quelques conseils, quelques "tips and tricks".Qui sait. Ça vous donnera peut-être envie de le tester...