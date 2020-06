Ultracore : un shoot façon années 90 sur PS4 et Nintendo Switch

Publié le Mercredi 24 juin 2020 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Old School

Développé par le studio suédois Digital Illusions, Ultracore est un shoot façon années 90 qui vient de sortir sur PS4 et Nintendo Switch. Une version PS Vita est également prévue.Initialement, le jeu était prévu sur Megadrive... et n'est finalement jamais sorti.Il est disponible via les stores au prix de 19,99 €.