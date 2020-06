Top des ventes de jeux vidéo en France

Publié le Mardi 23 juin 2020 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Fromage aux artisons

Pokémon Y Bravely Default Animal Crossing: New Leaf - Welcome Amiibo - Selects

Comme toutes les semaines, le SELL nous dévoile le top des ventes de jeux vidéos en France et il s'agit de la 24ème semaine de l'année 2020. 24 comme le nombre de crans sur les petits beurres. Si vous vous en mettez plusieurs et que vous croquez certains crans.Une semaine plate, puisqu'on retrouve exactement les mêmes jeux, avec quelques variations de place, par rapport à la semaine dernière. Gageons que la semaine prochaine, The Last of Us Part II va changer tout ça...Bref, voici le top des ventes en France pour la semaine du 8 au 14 juin :