Fight Crab : incarnez un guerrier crabe...

Publié le Mardi 23 juin 2020 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Dites NON à l'alcool

Lors du brainstorming pour trouver leur nouveau jeu, chez Calappa Games, ils ont ramené des bouteilles de vodka artisanale. Plein de bouteilles. Et au bout de la sixième, y'a un gars qui a lancé "Et si on faisait un jeu avec des crabes ninjas et guerriers qui combattent, qui portent des épées, qui s'envolent avec des roquettes et qui sautent par-dessus les gratte-ciels ?".Voici donc Fight Crab. Un jeu qui vous propose plus de 20 espèces de crabes à incarner. Et plein d'armes. Près de 50 différentes. Et des combats en 1vs1 ou 2vs2.Moi, ça me laisse sans voix.Le jeu sort le 30 juillet prochain.