Fishing: North Atlantic : partie de pêche au Canada

Publié le Mardi 23 juin 2020 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

On se tape du thon ?

Dans la série des jeux de pêche, parce que sachez que ça se vend, et plutôt bien, le nouveau venu s'intitule Fishing: North Atlantic. Il sortira en août prochain.Le jeu va vous emmener au large des côtes canadiennes, en Nouvelle-Ecosse, pour pêcher des poissons, de manière pépère ou industrielle...Harpons, lignes profondes, relève de casiers de homards, voire gros filets pour niquer tout ce qui nage, plongeur compris, vous aurez accès à de nombreux bâteaux, de nombreux équipements et de nombreuses espèces de poiscailles.On a hâte. Non ?Euh...