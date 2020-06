The King's Man : une nouvelle bande-annonce qui fait pif paf boum

Publié le Lundi 22 juin 2020 à 11:30:00 par Sylvain Morgant

Les Anglais, toujours à se la raconter

La franchise Kingsman continue son petit bonhomme de chemin, malgré un second épisode très en dessous de son très bon premier volet.Dans ce nouvel opus, nous apprendrons les origines de cette organisation secrète de gentlemen espions.Le film est réalisé par Matthew Vaughn et on y retrouve Ralph Fiennes, Gemma Arterton, Rhys Ifans, Matthew Goode, Tom Hollander, Harris Dickinson, Daniel Brühl, Djimon Hounsou et Charles Dance.Au cinéma le 16 septembre prochain.Si on est plus confiné…