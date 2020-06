Ys Memories Of Celceta est sorti sur PS4

Publié le Lundi 22 juin 2020 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Encore un amnésique...

Initialement sur PS Vita, Ys : Memories Of Celceta s'offre une version remastered HD sur PS4, désormais disponible via le PlayStation Store et uniquement le PlayStation Store.Dans Ys : Memories Of Celceta, vous incarnez un héros qui se réveille dans le petit village de Casnan. Il est amnésique et ne se souvient que de son nom : Adol Christin. Se rendant rapidement compte qu'il est doué avec une arme entre les mains, lorsqu'il affronte des monstres aux alentours, il va se lancer dans l'exploration du monde à la recherche de ses souvenirs.Au menu, nouveaux graphismes HD, une fluidité à 60 images par seconde et des contrôles optimisés, notamment pour remplacer les options tactiles de la PS Vita. De nouvelles voix anglaises, en plus des japonaises, seront aussi proposées.