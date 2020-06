My Beautiful Paper Smile disponible en accès anticipé

Publié le Lundi 22 juin 2020 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Mortelle école

My Beautiful Paper Smile est un jeu d'horreur psychologique à l'ambiance particulière, avec des graphismes de type dessins à la main, noirs et blancs. Le jeue st signé du studio américain Two Star Games et il vient de débarquer sur Steam , en accès anticipé. Il est proposé à 11,99 €.Le jeu vous entraîne dans une école où les enfants sont enfermés dans des établissements destinés à les rendre parfaits.Mais on vous rappelle que c'est un jeu d'horreur psychologique... Reste à savoir si c'est parce que les enfants sont brimés pour devenir parfaits ou si c'est parce que l'on est enfermé avec des enfants, justement...En tout cas, c'est à découvrir. Le jeu est également en français.