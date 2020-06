Steam : les soldes du week-end

Publié le Samedi 20 juin 2020 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Un petit TES ?

Dead By Daylight est gratuit jusqu'au 22 juin à 19h00, et à -60% soit 7,99 sinon (Fin de l'offre le 9 juillet à 19h00).

Les jeux The Elder Scrolls sont en soldes jusqu'à -70%

Assemble with care est à -30% soit 4,61 €

Warhammer: Chaosbane est à -65% soit 17,49 €

Kingdom Come Deliverance est gratuit jusqu'au 21 juin à 22h00 et à -50% soit 14,99 € sinon (Fin de l'offre le 22 juin à 19h00).

The Hunter Call of the Wild est gratuit jusqu'au 21 juin à 23h00 et à -76% soit 4,79 € sinon (Fin de l'offre le 25 juin à 18h55).

Mount & Blade II Bannerlord est à -20% soit 39,99 €

Star Wars Jedi Fallen Order est à -50% soit 29,99 €

Civilization VI est à -75% soit 14,99 €

GTA V est à -50% soit 14,99 €

Green Hell est à -20% soit 16,79 €

Comme tous les week-ends, Steam vous propose son lot de jeux en promotion, voire d'essais gratuits. Quelques jeux sont mis en avant, on vous les liste ci-après. Mais n'oubliez pas de cliquer sur les autres offres, parce qu'il y en a une longue liste et vous pourriez bien trouver la perle rare qui vous titillait depuis quelques temps...Voici les jeux en soldes ce week-end :Et bien d'autres offres encore...