Publié le Samedi 20 juin 2020 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

TLOU 2 !

A quoi jouez-vous ce week-end ?

La question est purement accessoire, liée à une habitude de publication du samedi midi. Mais on connait déjà la réponse. Vous jouez tous à The Last of Us Part II.Et si vous n'y jouez pas encore, c'est que vous êtes dans la queue du supermarché/magasin spécialisé pour l'acheter. Voire acheter une PS4 en même temps.Mais ne pas y jouer, c'est rater toute sa vie de joueur.Et donc, sinon ?