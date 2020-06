- Musique : Les incontournables de la semaine

Publié le Dimanche 21 juin 2020 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Sortez les doigts des oreilles

Je vais finir par être extrêmement méchant. Le confinement ne vous a pas aidé à gagner en goût et en intelligence. Vous écoutez toujours de la merde. Mais une merde d'un (ca)niveau incommensurable, à en faire pleurer de rage et de désespoir.En France aujourd'hui, le numéro est un type qui cherchait un nom de scène et a décidé de prendre celui d'une marque de perceuses, mais est tellement illettré qu'il n'a pas été foutu de l'écrire correctement. Boch avec Djomb, réinvente la langue française grâce à une articulation approximative. Les Majors seraient sympas de mettre des sous-titres sur certaines vidéos, sérieusement. En deuxième, on a un gars qui s'appelle Hatik et dont l'album s'intitule Chaise pliante. Parce que l'écouter fait aussi mal que se coincer un doigt. Ajoutez du Jul, du Ninho, du Nekfeu et du Maes.... Sans déconner, on en viendrait presque à avoir envie d'écouter Slimane et Vitaa...Non je plaisante. Faut pas exagérer. On en vient surtout que ces deux-là se chopent une putain de laryngite carabinée qui les laisse aphones pendant... allez, soyons fous... six mois ? Ce serait déjà ça de gagné...Alors que, bordel, il existe des tas de choses vachement bien qui sortent régulièrement sur la scène musicale. Et qui n'ont pas besoin de Vocoder ni d'Auto Tune pour chanter correctement. Alors faites un effort. On se casse le cul pour vous dénicher des talents, essayez au moins de les écouter. A force, vous finirez peut-être par aimer et arrêter d'acheter ces grosses bouses du Top 50.On débute avec Orouni. On vous a déjà parlé de ce groupe français qui mérite très largement le coup d'oeil. Ou plutôt le coup d'oreille. On aimait leurs compositions électroniques, on craque pour cette version guitare/trompette d'un excellent titre, Décomposition. C'est tiré de leur album Partitions, déjà disponible depuis quelques mois. Et qu'on vous conseille vraiment. Vraiment. Beaucoup. La scène indé française regorge de pépites. Ce groupe en est une.En restant toujours dans les pépites françaises malheureusement méconnues, on vous conseille d'aller faire un tour du côté de Bleu Reine. Leur reprise de Wonderful Life de Black est une pure merveille. Quelques surprises vous attendent sur leur chaîne Youtube.Erasure sort son 18ème album studio, The Neon, le 21 août. On vous le rappelle, le groupe est formé de Andy Bell et Vince Clarke, ce dernier étant à l'origine de la formation Depeche Mode... Le premier single tiré de cet album s'intitude Hey Now et s'inscrit une nouvelle fois dans cette Dance épurée aux synthés d'une efficacité redoutable. Si, si. Cliquez et vous verrez, vos jambes et vos hanches s'animeront comme par magie.J'avoue, à la base, ce n'est pas forcément le style que j'apprécie le plus. Mais je ne sais pas pourquoi, j'ai beaucoup aimé cette chanson, A quoi tu penses quand tu m'adores ?, de Mélodie Lauret. Sur un clip réalisé par Eloise Coussy, une illustratrice bordelaise, ce morceau est entre douceur et griffures, entre carresses et claques, entre poésie et mots crus. En tout cas, ça s'écoute avec un plaisir simple et une fois le morceau terminé, on a comme une envie d'appuyer sur "revoir". Bref, c'est vraiment bien.Bai Kamara Jr & The Voodoo Sniffers débarquent de Sierra Leone. Le single Homecoming, tourné là-bas, est un mélange d'invitation au voyage et une plongée dans leurs racines. Un blues comme on les aime. A écouter de toute urgence.Dweamz vous fait découvrir une session live de leur nouveau single "You can't Say You Know a Man (Until You See Him Dance). Cette ballade Soul vous transporte. Mention toute particulière à la guitariste, dont on est sous le charme. De son jeu, bien entendu.Quoi qu'il en soit, là encore, c'est un morceau à ne pas rater.Preuve qu'il y a aussi des gens talentueux chez les Belges, même si leur nom de groupe prouve bien qu'ils n'assument pas leur nationalité, Portland vient de sortir Ally Ally. Une ballade pop d'une grande douceur, chantée à deux voix qui s'harmonisent parfaitement. Nul doute que ce morceau ira directement rejoindre votre playlist du moment. En tout cas, elle le mérite.Hailey Tuck sort un nouvel album, Coquette. Un jazz années 30/50 des plus réussis. Cette vidéo, prise lors de son passage à la télévision, ne vous laissera pas de marbre. C'est vraiment, vraiment excellent.Pour le coup, j'avais envie de vous faire voyager du côté de Tahiti. Du moins en musique. Le groupe Vaiteani sort son deuxième album en novembre. Une sorte de folk polynésien mâtiné de pop anglo-saxonne. La voix est magnifique, le rythme entraînant. Ça va vous changer de la musique du film Vaiana.Caesaria sort son troisième album. Du rock électronique à découvrir avec ce single, Connection Loss. C'est un groupe français et il mérite très largement qu'on s'y intéresse de très près. Curieux de voir ce que ça donnerait sur scène. Un petit coup de coeur, en tout cas.Morceau culte des années 2000, Dernière Danse de Kyo a été repris par le groupe, durant le confinement, en duo avec la chanteuse Pomme. Et cette version, somme toute très réussie, devrait vous donner envie d'en apprendre plus sur la demoiselle. Rapidement.Fille oubliée d'un stabilo et d'une copie cheap de Tim Burton, Alma est une artiste finlandaise, preuve que tout ce qui vient des pays nordiques n'est pas forcément de bon goût. Elle rattrape heureusement ses couleurs qui piquent les yeux avec une ballade pop/rock efficace. Le morceau "La Money" est redoutable et entêtant. En tout cas, musicalement, on aime beaucoup et on a envie d'en découvrir plus. Notez que son album, Have U Seen Her?, est disponible depuis mi-mai. Et il est plutôt bon.On termine avec Kwoon et une petite ballade, magnifique et douce. Belle orchestration, belle montée en puissance tout au long du titre... C'est parfait pour un générique de fin, même si après avoir écouté ce morceau, vous voudrez que ce ne soit que le début de sa découverte.