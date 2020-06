Fairy Trails : un jeu de plateau signé Uwe Rosenberg

Publié le Lundi 22 juin 2020 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Avec des gnomes

Développé par Uwe Rosenberg, à qui l'on doit les excellents Agricola et Patchwork, le jeu de plateau Fairy Trails est désormais disponible aux éditions Funforge.Il s'agit d'un jeu à deux dans lequel vous jouez les elfes ou les gnomes et vous devez sécuriser tous les chemins qui mènent à votre maison, en barrant les embranchements avec des pierres. Le premier à placer toutes ses pierres a gagné. Encore faut-il ne pas s'égarer dans la forêt...Jouable également en solo, à partir de 8 ans et avec des parties qui durent environ 20 minutes, Fairy Trails vaut le coup d'oeil, assurément.Le jeu est vendu moins de 20 €.