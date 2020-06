The Coma 2: Vicious Sisters, le jeu d'horreur est disponible sur PS4 et Nintendo Switch

Publié le Lundi 22 juin 2020 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Soeurs sourires

Après être sorti sur PC en février dernier, The Coma 2: Vicious Sisters vient de débarquer sur PS4 et Nintendo Switch. Si vous voulez en apprendre plus sur le jeu, notre test vous dira tout ce qu'il faut savoir, et notamment que le jeu est pas mal du tout.L'histoire raconte l'aventure d'une jeune demoiselle qui, après s'être fait agresser par une créature, se trouve plongée dans une nouvelle dimension parallèle glauque et sanglante.Des cadavres jonchent le sol et les plafonds, des plantes suintantes et pourissantes escaladent les murs, et des créatures semblent rôder absolument partout.Bref, on va rire.Le jeu est proposé à 25 € environ.