Top des ventes de jeux sur Steam

Publié le Lundi 22 juin 2020 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

C'est quoi ce bordel ?

Valve Index VR Kit Persona 4 Golden Sea of Thieves Hardspace: Shipbreaker Detroit: Become Human Satisfactory The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition Destiny 2: Beyond Light Deluxe Edition Titanfall 2 Outer Wilds

Allez, comme chaque lundi, on jette un petit coup d'oeil aux ventes de jeux vidéo sur Steam, histoire de découvrir à quoi les joueurs PC ont joué la semaine dernière.Et on reste toujours aussi surprisde voir le kit VR en si bonne place. Il coûte quand même plus de 1000 €...Il faudrait qu'on m'explique, là, quand même...