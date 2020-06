Aquascaping : Créez votre propre aquarium

Publié le Lundi 22 juin 2020 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Et enfermez vos enfants dedans ?

Aquascaping est un "jeu" dans lequel vous pouvez créer votre aquarium... Vous pouvez en faire le design pour y coller n'importe quelle espèce. Du petit poiscaille ridicule jusqu'au requin, mais aussi des crabes, des étoiles de mer, des tortues, et j'en passe.A vous de tout gérer pour en faire l'aquarium idéal. Même un aquarium géant avec tunnels pour passer dessous...Dans le mode gestion, vous pourrez créer des aquariums pour des professionnels, particuliers, et gagner de l'argent pour étendre votre propre aquarium.Le jeu est prévu pour avril 2021 et on ne sait pas trop quoi en penser.