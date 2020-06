Railway Empire – Nintendo Switch Edition est sorti

Publié le Lundi 22 juin 2020 à 11:45:00 par Cedric Gasperini

Ça roule...

Déjà sorti sur PC il y a quelques temps, le jeu Railway Empire vient de débarquer dans une Nintendo Switch Edition. Le jeu est désormais en boutique et en téléchargement.Comme son nom l'indique, il s'agit d'un jeu dans lequel vous allez devoir créer, étendre votre réseau ferroviaire, construire ou racheter des gares, des bâtiments d'entretien, des usines et des attractions touristiques, développer votre R&D... et bien entendu, faire face à la concurrence.Le jeu est proposé avec les DLC Mexico, The Great Lakes et Crossing the Andes.