Danger Scavenger, un rogue-like cyberpunk en coop

Publié le Mardi 23 juin 2020 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Viens, on va niquer Robocop

Les multinationales ont plongé le monde dans le chaos. Pire : une IA, baptisée A.L.O.N.E. a poussé les machines à se révolter contre les humains. Et se faire agresser par un grille-pain dès le matin, ça fout grave les boules. Alors l'humanité a créé les Scavengers. Des combattants qui vont péter la gueule à tout le monde : robots et employés des multinationales. Et au passage, de tout piller parce que bon, Scavenger un jour, Scavenger toujours.Danger Scavenger est présenté comme une sorte de crawler rogue-like de style cyberpunk.Vous allez devoir gravir les étages des tours jusqu'aux toits et défoncer tous les ennemis qui se trouvent sur votre chemin.Le jeu vient de sortir sur PC, via Steam, Gog, Humble, GeForce Now... au prix de 12,99 €.