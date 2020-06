Crash Bandicoot 4: It's About Time annoncé

Publié le Mardi 23 juin 2020 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Chic !

C'est le développeur Toys For Bob, à qui l'on doit les jeux Skylanders, qui reprend le flambeau de la série Crach Bandicoot. En effet, Activision a annoncé le développement de Crash Bandicoot 4: It's About Time, prévu dès le 2 octobre sur PS4 et Xbox One. Pas de version PC, pas de version Nintendo Switch non plus... du moins pour le moment.Il s'agit d'un vrai nouveau jeu, pas d'un remake, qui reprend l'histoire là où Crash 3 l'avait laissée. Neo Cortex, le Dr N. Tropy et Uka Uka sont restés bloquéssur une planète lointaine pendant des années. Jusqu'au jour où ils arrivent à à s'échapper, créant un trou béant dans le continuum espace-temps. Et les voilà de retour sur N. Sanity Island...On nous promet un gameplay renouvelé, des nouveautés en pagaille...Une première vidéo de gameplay dévoilant "le masque du temps" et le "masque de la gravité", 2 des 4 masques antiques protecteurs de l'espace et du temps". Le premier permet de ralentir le temps et le deuxième de défier les lois de la gravité.