City Eye : Big Brother is watching les rues

Publié le Mardi 23 juin 2020 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Vidéosurveillance maximale

Dans City Eye, vous allez incarner un opérateur du Central Monitoring System, un système de vidéosurveillance qui couvre la ville. Chaque accident, chaque dégradation, chaque vol, chaque agression, bref, le moindre petit bordel doit être reporté aux autorités compétentes : Police, Pompiers, Secours...Vous devrez même suivre des criminels en fuite et guider les forces de l'ordre... et j'en passe.Le jeu sort cette année. Un prologue gratuit est déjà disponible sur Steam Quant au jeu complet, il est signé Ultimate Games SA. Sa page Steam à lui vous donnera de plus amples informations sur les missions qui vous incomberont...