The Falconeer : combats de rapaces

Publié le Mardi 23 juin 2020 à 11:20:00 par Cedric Gasperini

Vole, petit zozio, vole !

RPG aérien qui se déroule dans un "monde-océan Fantasy ", pour reprendre les mots de Wired Productions, l'éditeur du jeu, The Falconeer vient de dévoiler une nouvelel bande-annonce.Elle dévoile l'enchanteresse des mers, qui guidera les joueurs dans le monde d'Ursée. Vous y découvrirez également du gameplay et notamment des combats.Le jeu est prévu poru cette année sur PC et Xbox One.Attendez-vous à des combats aériens à dos de faucon géant, donc, au milieu de décors dévastés.