Handball 21 annoncÃ© sur PC, PS4 et Xbox One

Publié le Mercredi 24 juin 2020 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

S'il le faut...

Nacon et Eko Software ont annoncé le développement de Handball 21, à sortir en novembre prochain sur PC, PS4 et Xbox One. Après un précédent épisode qui avait été très loin de faire l'unanimité, il semblerait que les développeurs aient quand même décidé de remettre le couvert. Gageons que les 4 années qui séparent les deux versions auront été mises à profit pour livrer un jeu correct...Handball 21 proposera les 4 championnats majeurs en Europe, ainsi que plusieurs divisions 2, 1600 joueurs dont Nikola Karabatic, Valero Rivera ou encore Melvyn Richardson, du solo, du multi local ou en ligne, un mode ligue qui permet de suivre la carrière de son personnage mais aussi gérer une équipe, un mode solo...On nous promet un gameplay amélioré, une IA repensée et une "reproduction fidèle et réaliste" des stades et des joueurs...Après avoir vu la vidéo, on a quand même un doute.