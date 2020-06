Assetto Corsa Competizione est sorti sur PS4 et Xbox One

Publié le Mercredi 24 juin 2020 à 10:10:00 par Cedric Gasperini

En voiture Simon

Sorti en mai 2019 sur PC, le jeu Assetto Corsa Competizione vient de sortir sur PS4 et Xbox One. Développé par Kunos Simulazioni et édité par 505 Games, le jeu propose de participer au GT World Challenge. Notez que c'est un jeu "officiel" de cette compétition.En plus des modes Carrière, Championnat et Free-play (personnalisable), le online est de la partie. Tous les circuits officiels ont été recréés fidèlement.SI vous achetez le jeu avant le 7 juillte, vous aurez accès au DLC Pack Intercontinental gratuitement. Il rajoute 5 circuits et quelques 45 modèles de voitures, ainsi que 30 nouvelles équipes et 50 nouveaux pilotes.De nouveaux DLC sont prévus cet été et cet hiver.