- Marvel's Avengers annoncé sur PS5 et Xbox Series X

Publié le Mercredi 24 juin 2020 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Et ?

A priori toujours prévu pour le 4 septembre prochain sur PS4, Xbox One et PC, le jeu Marvel's Avengers est également annoncé sur PS5 et Xbox Series X. Niveau date de sortie, il faudra attendre les officialisations des dates de sorties des consoles.Si vous achetez le jeu sur PS4 et Xbox One, vous obtiendrez gratuitement les versions PS5 et Xbox Series X.Pour rappel, le jeu raconte l'histoire de Kamala Khan (Ms. Marvel), qui a pour mission de rassembler les Avengers, démantelés après avoir été accusés d'avoir causé la destruction de San Francisco lors de l'inauguration de leur quartier général.Un live pour dévoiler le jeu et notamment le mode coop est prévu ce soir à 19h sur avengers.square-enix-games.com . C'est con, ce soir, moi, j'ai piscine.