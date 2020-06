- Tony Hawk's Pro Skater 1 et 2 Remastered dévoile ses skaters

Publié le Mercredi 24 juin 2020 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Du sang neuf

Contrairement à ce que son nom peut indiquer, le remake Tony Hawk's Pro Skater 1 et 2 Remastered ne proposera pas que Tony Hawk comme skater.Le jeu, toujours prévu pour le 4 septembre prochain sur PC, PS4 et Xbox One réunira les skaters du moment, tels que Nyjah Huston, Leo Baker, Leticia Bufoni, Aori Nishimura, Lizzie Armanto , Shane O'Neill, Riley Hawk et Tyshawn Jones.Si vous précommandez le jeu dès à présent, vous aurez accès à une démo, disponible le 14 août prochain.Et ça donne toujours autant envie.