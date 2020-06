- Catherine: Full Body dévoile son corps sur Nintendo Switch

Publié le Mercredi 24 juin 2020 à 11:45:00 par Cedric Gasperini

Catherine Full Body est attendu pour le 7 juillet sur Nintendo Switch. Les développeurs ont publié une nouvelle vidéo de leur jeu, histoire de vous mettre l'eau à la bouche...Mélange d'action-aventure et puzzles, le jeu sortira avec en bonus le le DLC "Voix idéale", des personnages supplémentaires, des commentaires et un accessoire, les lunettes à monture de cornes...Niveau histoire, on vous rappelle que c'est celle de Vincent qui rencontre Rin alors qu'il est sur le point de se marier avec sa copine... Et son infidélité va lui faire subir le pire des châtiments... Chaque nuit, il est pris au piège d'une tour où il devra résoudre des puzzles dans l'espoir de se réveiller le lendemain sans que sa vie ne se soit effondrée.