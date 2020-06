Circadian City : un simulateur de vie...

Publié le Jeudi 25 juin 2020 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Vous en avez bien besoin

Développé par Nowhere Studios, Circadian City est présenté comme un simulateur de vie... Un jeu dans lequel vous incarnez un jeune type qui débarque dans une ville, tout seul, après avoir reçu son diplome. Il va commencer à travailler dans une entreprise originale... et vivre.Vous allez devoir gérer vos fondamentaux comme la faim, l'énergie, le bonheur, les liens sociaux, vous faire des amis, trouver des centres d'intérêt... mais aussi gérer votre stress.Chaque nuit, votre journée, ce que vous avez fait, vécu, et votre bien-être influenceront vos rêves. Vous allez alors vivre des choses extraordinaires dans des niveaux fantastiques générés aléatoirement.Circadian City sort le 24 juillet prochain sur Steam