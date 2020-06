Techno Chicken : la vengeance du poulet sauvage

Publié le Jeudi 25 juin 2020 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

LE jeu de l'année ?

Jeu complètement con, Techno Chicken vous propose d'incarner un poulet bien particulier : un techno chicken. Et ce techno Chicken a décidé de tout péter sur son chemin.Invincible, il va tout détruire pour se venger des humains. Et les faire souffrir au passage.Une musique fabuleuse pour bande-son, un personnage haut en couleur, une vidéo délirante...Vous allez même pouvoir sodomiser un cochon ou balancer des taureaux dans les airs. On a vraiment très hâte. Si ce n'est pas trop buggé, ce sera le jeu de l'année.