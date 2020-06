Kingdom Under Fire: Heroes est sorti sur PC

Publié le Jeudi 25 juin 2020 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

15 ans après...

Presque 15 ans après sa sortie sur Xbox, Kingdom Under Fire: Heroes vient de débarquer sur PC, via Steam ou Gog.Ce mélange de RTS et d'action qui se déroule dans un monde fantasy "heavy metal", propose 7 nouvelles campagnes selon les 7 races incluses dans le jeu. Du vampire, de l'ogre, du demi-elfe et j'en passe.Ajoutez des monstres, de la magie, le tout remasterisé en HD, et vous n'aurez plus qu'à répandre le sang sur la plaine. De la campagne armoricaine ou pas).Ce remake HD est proposé au prix de 19,99 € mais offre 15% de réduction pendant une semaine.