Oddworld: Munch's Oddysee en boîte

Publié le Jeudi 25 juin 2020 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

Boîte verte

On l'a testé durant le confinement. Et ça nous a bien fait plaisir. Oddworld: Munch's Oddysee, ou si vous préférez la version française, Oddworld : L’Odyssée de Munch, est disponible sur Nintendo Switch, via le Nintendo eShop.Si vous préférez toutefois avoir une petite boîte avec le jeu et ainsi ne pas trop encombrer votre carte SD, le jeu sortira en version physique le 27 août en Europe.Deux éditions seront proposées. Une classique et une limitée, cette dernière offrant une boîte exclusive, un porte-clef et une planche de stickers. Et même pas de boîte à prouts.Autre bonne nouvelle : l'un des points noirs du jeu, à savoir l'absence de version française, sera bientôt corrigé via un DLC gratuit.