- Marvel's Avengers : dÃ©couvrez le jeu en profondeur

Publié le Jeudi 25 juin 2020 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Avalanche de vidéos

Square Enix a diffusé une "War Table" pour Marvel's Avengers. Ou si vous préférez, une sorte de conf sur le jeu, histoire de le présenter au grand public plus en détails.De nouvelles vidéos ont été dioffusées, mais aussi un morceau de gameplay. Des infos sur les héros, sur le méchant, sur les missions...Bref, tout ce qu'il vous faut savoir pour sur le jeu, toujours prévu pour le 4 septembre sur PC, PS4 et Xbox One, et plus tard sur PS5 et Xbox Series X.