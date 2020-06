- New World : le MMORPG d'Amazon fabrique et progresse...

Publié le Jeudi 25 juin 2020 à 11:45:00 par Cedric Gasperini

Bientôt en bêta

Ce qu'il y a de bien, dans les communiqués de presse des jeux Amazon Games, c'est qu'ils ne s'embarrassent pas de détails. Ainsi, on apprend que "Dans un nouvel extrait du journal de développement vidéo, Amazon Game Studios dévoile davantage d'informations sur la fabrication et la progression dans New World. "Et c'est tout.Pour les détails, vous matterez la vidéo et puis c'est marre.Alors nous, on a quand même un peu plus d'infos piquées çà et là. On peut vous dire que le jeu se déroule dans une ambiance XVIIème siècle, lors des grandes découvertes, mais qu'il vous fait débarquer sur le monde d'Aeternum, où des créatures hostiles peuplent déjà les lieux. On peut vous dire aussi quelLe jeu proposera de l'artisanat, de l'exploration, des combats, des constructions... et des affrontements entre joueurs jusqu'à 100 personnes sur le champ de bataille.Et enfin, on peut vous rappeler qu'une bêta fermée débutera le 23 juillet, tandis que le jeu sortira le 25 août.