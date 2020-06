- Othercide : dÃ©couvrez le monde cauchemardesque du jeu

Publié le Jeudi 25 juin 2020 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Et ta soeur ?

Jeu assez opaque pour le moment, même si on sait qu'on va avoir plein de petites soeurs, et vu que j'en ai une, ça n'est pas fait pour me rassurer, sauf qu'on pourra les sacrifier, alors ça va, Othercide s'est dévoilé un peu plus dans une nouvelle vidéo.Othercide, c'est un RPG Tactique qui sortira le 28 juillet sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Il est développé par Lightbulb Crew et édité par Focus Home Interactive.Vous allez y incarner une guerrière légendaire à la tête d'une armée de Soeurs et vous allez vous dresser contre les Autres, créatures dirigée par Souffrance.Un carnet de développeur, premier épisode d'une mini-websérie, a été publié pour découvrir plus en détails le jeu.En tout cas, la DA a l'air complètement folle. On a hâte d'en voir plus.