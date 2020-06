Brigandine: The Legend of Runersia sort sur Nintendo Switch

Publié le Vendredi 26 juin 2020 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Durée de vie de folie

JRPG tactique se déroulant dans un monde Fantasy, Brigandine: The Legend of Runersia est disponible sur Nintendo Switch. Kenji Terada (Fantasy Fantasy I – III) est au scénario, Raita Kazama (Xenoblade Chronicles) au charadesign et Tenpei Sato (Disgaea) à la musique.Le jeu propose d'incarner une des six nations disponibles, chacune proposant une campagne de plus de 30 heures, avec des fins multiples.Il vous en coûtera 49,99 € sur le Nintendo eShop pour vous offrir le jeu.