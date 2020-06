Fairy Tail : Un JRPG prometteur ?

Publié le Vendredi 26 juin 2020 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Enculés de chats

Adapté du manga Fairy Tail, le jeu du même nom est attendu pour le 30 juillet sur Nintendo Switch, PS4 et PC. Initialement prévu pour le 25 juin, il vient donc de prendre 1 mois dans les dents.Le jeu est signé Koei Tecmo et sera un JRPG fidèle au manga. L'auteur a d'ailleurs participé à son écriture. Vous allez suivre l'histoire de Natsu Dragnir, Lucy Heartfilia ainsi que d’autres membres de la guilde Fairy Tail. Ces héros devront remplir des quêtes qui leur fera croiser des démons, des mages noirs, des dragons et des chats. Des enculés de chats.Le jeu permettra à plusieurs personnages d'unir leurs forces et de combiner leurs pouvoirs.A découvrir dans une nouvelle vidéo.