- Hunting Simulator 2 est sorti ! On va pouvoir flinguer des animaux !

Publié le Vendredi 26 juin 2020 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Le jeu qui donne faim

Hunting Simulator 2 est sorti sur PS4 et Xbox One. Une version Nintendo Switch est en développement et prévue pour plus tard dans l'année, tandis que la version PC, elle, arrivera le 16 juillet.Comme son nom l'indique, le jeu va vous permettre de flinguer quelques 33 espèces animales, allant du Bambi au Bug Bunny en passant par Winnie l'ourson, Sven ou Daffy Duck. 75 armes et accessoires sont à votre disposition, 90 éléments vestimentaires et vous pourrez répandre le sang et la terreur sur des sites d'Europe et des Etats-Unis.Trop cool.