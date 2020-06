- Cyberpunk Edgerunners, une série d'animation sur l'univers de Cyberpunk 2077

Publié le Vendredi 26 juin 2020 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Alléchant ?

CD Projekt a annoncé le développement d'une série d'animation basée sur son jeu Cyberpunk 2077. Elle s'intitulera Cyberpunk Edgerunners et est développée par le studio Trigger,.Hiroyuki Imaishi (Gurren Lagann, Kill la Kill, Promare) sera aux manettes de la série, en compagnie du réalisateur adjoint Masahiko Otsuka (Gurren Lagann, Promare), du directeur créatif Hiromi Wakabayashi (Kill la Kill), des designers de personnages Yoh Yoshinari (Little Witch Academia, BNA: Brand New Animal) et Yuto Kaneko (Little Witch Academia), et le scénario sera pondu par Yoshiki Usa (SSSS.GRIDMAN, Promare) et Masahiko Otsuka (Gurren Lagann, Kill la Kill, Promare).La bande-son sera composée par Akira Yamaoka (série Silent Hill).L'histoire sera celle d'un enfant des rues qui cherche à survivre... et se déroulera sur 10 épisodes.