Ary and the Secret of Seasons, un jeu d'aventure pour la rentrée

Publié le Lundi 29 juin 2020 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Vive Valdi !

Ary and the Secret of Seasons est un jeu d'aventure signé Modus Games, Fishing Cactus et Exiin, à sortir le 1er septembre sur PS4, Nintendo Switch et Xbox One.Le jeu raconte l'histoire d'Ary, une jeune fille capable de manipuler les saisons. Elle va devenir gardienne de l'hiver. Le mnde de Valdi, autrefois menacé par un mage maléfique, a été sauvé par un guerrier légendaire et emprisonné, sous le contrôle et la surveillance des gardiens des saisons. Mais le monde est aujourd'hui en péril...Un jeu poétique, à découvrir en vidéo :