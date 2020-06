Dungeons 3 – Complete Collection sort sur PC

Publié le Lundi 29 juin 2020 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

La totale maléfique

L'éditeur Kalypso Media et le développeur Realmforge Studios viennent de sortir Dungeons 3 – Complete Collection est sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.Il s'agit d'une nouvelle édition du jeu paru en 2017, avec tous les DLC sortis à ce jour : "Once Upon a Time", "Evil of the Caribbean", "Lord of the Kings", "Clash of Gods", "An Unexpected DLC", "Famous Last Words" et même un nouveau pack de cartes d'escarmouche ainsi que les mises à jour de contenu gratuites.Au final, plus de 50 missions réparties sur plus de 50 heures de jeu vous attendent.Ce jeu de stratégie dans lequel vous devez construire des donjons dans le but de piéger et tuer les aventuriers s'offre donc une édition complète. Comme les crêpes. Et ça tombe bien, on est sur le test.